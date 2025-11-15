Pfarrer aus Marienthal ist weg Causa Aumüller: Auch Kreisdechant Kürten ist überrascht 15.11.2025, 11:00 Uhr

i Kreisdechant Martin Kürten zeigt sich ebenfalls überrascht über die Versetzung von Pfarrer Frank Aumüller in den vorläufigen Ruhestand. Elmar Hering

Im Gespräch mit unserer Zeitung äußert sich Kreisdechant Martin Kürten zur Versetzung von Pfarrer Frank Aumüller in den vorläufigen Ruhestand. Obwohl Kürten die Gemeinde informieren musste, habe man ihm seitens des Bistums kaum Informationen gegeben.

Die Versetzung von Pfarrer Frank Aumüller in den vorläufigen Ruhestand ist weiterhin Gesprächsthema Nummer eins in der Region unter den Gläubigen. Der Kirchenmann, der vor allem in der Wallfahrtskirche in Marienthal wirkte, war ohne Angabe von Gründen Ende September vom Erzbischof in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden.







Artikel teilen

Artikel teilen