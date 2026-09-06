Vier Virtuosen entführten die Besucher in der Birnbacher Kirche ins Goldene Zeitalter des Tangos. Leidenschaftliche Klänge und melancholische Melodien ließen das Publikum gebannt zurück – ein Abend voller Intensität und überraschender Feinheiten.
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„Malena singt den Tango wie keine andere, und in jede Strophe legt sie ihr ganzes Herz. Ihrer Stimme gibt sie die Würze von Vorstadt-Unkraut: Malena leidet wie das Bandoneon.“ Herrlich ausgefallene Poesie, nicht wahr? Und nicht nur das: Diese Zeilen leiten auch das weltberühmte Lied von Lucio Demare ein, das der Komponist zu Ehren der mysteriösen Sängerin Malena schuf und das deshalb im Programm des glanzvollen Tango-Abends in der Birnbacher ...