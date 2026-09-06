Tanzabend fesselt Westerwald „Casa Tango“ begeistert in der Birnbacher Kirche Julia Hilgeroth-Buchner 06.09.2026, 20:00 Uhr

i Einen atemberaubenden Abend zauberte das Ensemble "Casa Tango" mit (von rechts) Julie Georgis, Jutta Dávila-Thoma, Reinhard Wesely und Walter Siefert in die Birnbacher Kirche. Mit dabei waren viele eher unbekanntere Titel aus drei Jahrzehnten, die von der wandelbaren Moderatorin Julie Georgis erläutert und auch gesungen wurden. Julia Hilgeroth-Buchner

Vier Virtuosen entführten die Besucher in der Birnbacher Kirche ins Goldene Zeitalter des Tangos. Leidenschaftliche Klänge und melancholische Melodien ließen das Publikum gebannt zurück – ein Abend voller Intensität und überraschender Feinheiten.

„Malena singt den Tango wie keine andere, und in jede Strophe legt sie ihr ganzes Herz. Ihrer Stimme gibt sie die Würze von Vorstadt-Unkraut: Malena leidet wie das Bandoneon.“ Herrlich ausgefallene Poesie, nicht wahr? Und nicht nur das: Diese Zeilen leiten auch das weltberühmte Lied von Lucio Demare ein, das der Komponist zu Ehren der mysteriösen Sängerin Malena schuf und das deshalb im Programm des glanzvollen Tango-Abends in der Birnbacher ...







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