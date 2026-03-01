Kandidat der Freien Wähler Carsten Zeuch setzt im Wahlkampf auf Nahbarkeit Sonja Roos 01.03.2026, 15:00 Uhr

i Als Fotomotiv für das Kandidatenporträt hat Carsten Zeuch sich den Förderturm in Willroth ausgesucht. Sonja Roos

Der Kandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 2, Carsten Zeuch, setzt sich seit seiner Krebserkrankung besonders für Themen rund um die Gesundheitsvorsorge ein. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt er noch mehr Persönliches preis.

Carsten Zeuch wartet in einem kleinen Café in Willroth auf uns. Vor ihm ein halbes Brötchen und ein Becher Kaffee. „Das Erste, was ich heute esse“, verrät er zu Beginn unseres Gesprächs. Wir haben uns heute mit ihm getroffen für ein Kandidatenporträt, denn er tritt am 22.







