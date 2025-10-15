Hofläden im Kreis Altenkirchen Caroline Giese übernimmt Bioland-Hof in Schürdt 15.10.2025, 10:00 Uhr

i Ein starkes Team: Caroline Giese und ihr Vater Konrad Mockenhaupt haben die Geschäftsführung des "Bioland-Hof Schürdt" bisher gemeinsam gestemmt. Ende des Jahres wird die 39-Jährige den Betrieb vollständig übernehmen. Julia Hilgeroth-Buchner

Lebensmittel regional anbieten. Das ist seit jeher das Ziel des Schürdter Bioland-Hofes. Junior-Chefin Caroline Giese gibt Einblick in das Geschäft und erzählt, welches regionale Alleinstellungsmerkmal der Hof hat.

Mittagsstunde am Dorfrand: Noch ist es still auf dem Gelände des Schürdter Bioland-Hofes mit seinen Ställen und dem idyllischen Garten. Wenn aber in Kürze der Hofladen öffnet, dann wird sich dieser schnell mit Kunden aus der ganzen Region füllen.







