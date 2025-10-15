Hofläden im Kreis Altenkirchen: Caroline Giese übernimmt Bioland-Hof in Schürdt
Hofläden im Kreis Altenkirchen
Caroline Giese übernimmt Bioland-Hof in Schürdt
Lebensmittel regional anbieten. Das ist seit jeher das Ziel des Schürdter Bioland-Hofes. Junior-Chefin Caroline Giese gibt Einblick in das Geschäft und erzählt, welches regionale Alleinstellungsmerkmal der Hof hat.
Mittagsstunde am Dorfrand: Noch ist es still auf dem Gelände des Schürdter Bioland-Hofes mit seinen Ställen und dem idyllischen Garten. Wenn aber in Kürze der Hofladen öffnet, dann wird sich dieser schnell mit Kunden aus der ganzen Region füllen.