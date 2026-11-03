Gebrauchtwaren in Altenkirchen
Caritas-Laden: So geht es nach dem Wasserschaden weiter
An den Fenstern des Caritas-Ladens in der Wilhelmstraße 11–13 informieren Aushänge über die Schließung der Räumlichkeiten.
An den Fenstern des Caritas-Ladens in der Wilhelmstraße 11–13 informieren Aushänge über die Schließung der Räumlichkeiten.
Annika Stock

Seit einigen Tagen ist der Caritas-Laden in Altenkirchen aufgrund eines Wasserschadens zum Schutz von Kunden, Ehrenamtler und der gespendeten Sachen geschlossen. Doch wie geht es weiter und ist ein Ausweichquartier geplant? Hier lesen Sie mehr.

Lesezeit 1 Minute
Derzeit sorgt ein Wasserschaden im Gebäude des Caritas-Ladens in Altenkirchen dafür, dass die Räumlichkeiten für Besucher erst einmal geschlossen bleiben. Unsere Reporterin hat bei dem Caritasverband Rhein-Sieg nachgehakt, wie der Stand der Dinge ist.
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