Live im Kulturwerk in Wissen Cardinal Black versetzt Rockfans in freudiges Staunen Elmar Hering 02.03.2026, 17:00 Uhr

i Gitarrist Chris Buck und Sänger Tom Hollister sind die Aushängeschilder von Cardinal Black. Elmar Hering

Musik gehört zu den kunstvollen Wegen, Gefühle zu transportieren. Manchmal haben Konzertbesucher das Glück, ganz nah dabei zu sein. So wie jetzt im Kulturwerk in Wissen.

Rund 350 Zuschauer hatten jetzt im Wissener Kulturwerk das große Vergnügen, die britische Rock-, Soul- und Bluesband Cardinal Black zu hören. Nach der letzten Zugabe standen nicht wenige von ihnen noch lange vor der Bühne – mit einer Mischung aus Begeisterung, Entdeckerstolz, Autogrammwünschen und dem bestätigenden Gefühl, dass Livemusik immer wieder neue Dimensionen erreichen kann.







Artikel teilen

Artikel teilen