Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO entfallen in der Zeit vom 28. September bis 11. Oktober (5 Uhr) alle Züge der Linie RB 90 zwischen Altenkirchen und Au (Sieg). Die Hessische Landesbahn (HLB) bietet währenddessen einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen allerdings nicht möglich, wie aus einer Pressemitteilung der HLB hervorgeht. Den Ersatzfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende im Internet unter www.hlb-online.de. Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de einsehbar. red