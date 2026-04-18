Fledermaushilfe Westerwald Burglahrer Ehepaar hat ein großes Herz für Fledermäuse Annika Stock 18.04.2026, 16:00 Uhr

i Dieses kleine Mückenfledermaus-Männchen wurde von Sandra Janßen-Weetz begutachtet, nach dem ein Finder sich gemeldet hatte. Das kleine Tier hat Untergewicht und wird jetzt erstmal aufgepäppelt. Annika Stock

Björn und Sandra Janßen-Weetz aus Burglahr kümmern sich mit Liebe und Herzblut um kranke und verletzte Fledermäuse. Sie sind für Menschen im Westerwald unter der Fledermaushilfe Westerwald Ansprechpartner für Notfälle und Fragen.

. Enya, Linus, Breiti – so heißen unter anderem die Fledermäuse, die bei Sandra und Björn Janßen-Weetz ein liebevolles Zuhause auf Zeit bekommen. Das Ehepaar kümmert sich mit viel Liebe und Herzblut seit sieben Jahren um die fliegenden Säugetiere. Unter dem Namen Fledermaushilfe Westerwald stehen sie mit Rat und Tat zur Seite, wenn Menschen eine Fledermaus finden – sei es auf der Terrasse, im Garten, in der Natur oder auf der Straße.







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