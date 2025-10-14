Wissener Migrationsbeirat Buntstifte, Kino und Küche auf dem Weg zur Integration 14.10.2025, 14:29 Uhr

i Der Migrationsbeirat der Stadt Wissen setzt sich auf vielfältige Weise für das Miteinander ein. Elmar Hering

Knapp 9000 Menschen leben in Wissen, viele davon haben ausländische Wurzeln. Im Sinne der Integration ist der städtische Migrationsbeirat ein verlässlicher Partner. Für den jetzigen Herbst legt er drei Projektideen vor.

Der in diesem Jahr neu formierte Migrationsbeirat der Stadt Wissen hat in nächster Zeit viel vor: Mit gleich drei Projekten sollen Menschen aus Wissen angesprochen werden, die sich dem Gedanken der Integration von Bürgern mit ausländischen Wurzeln verbunden fühlen.







