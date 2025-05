Noch gilt in Rheinland-Pfalz die politisch festgelegte Regelung, dass verkaufsoffene Sonntage stets in Verbindung mit einem Anlass, zum Beispiel einem Stadtfest, stehen müssen. In Wissen haben die Einzelhändler dafür ein bewährtes Modell etabliert.

Einmal mehr hat der Treffpunkt Wissen um seinen Vorsitzenden Thomas Kölschbach bewiesen, dass auch in Zeiten der großen Internetversandhändler die Innenstädte nicht tot sein müssen. Im Gegenteil, denn beim Maimarkt am Sonntag war Wissens Flaniermeile einschließlich der Fußgängerzone in Mittel- und Marktstraße von buntem Treiben und Leben erfüllt.

Unzählige Besucher schlenderten durch die Innenstadt, die sich als perfektes Ziel für so manchen Muttertags-Familienausflug präsentierte. Jung und Alt genossen den herrlichen Frühlingstag.

i Treffpunkt-Vorsitzender Thomas Kölschbach (2.v.l.) freute sich über eine schon im Vorfeld gelungene Organisation seiner Mitstreiter, allen voran Stellvertreterin Britta Bay. Auch Detlef Schuhen (links) und Jan Lück (3.v.l) hatten zum Gelingen beigetragen, ebenso wie Dominik Weitershagen (rechts). Auch Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff fand lobende Worte für das Engagement des Wissener Treffpunkts. Thomas Hoffmann

„Dieser Maimarkt ist das Fest, mit dem wir in diesem Jahr beginnen“, sagte Kölschbach bei der Eröffnung und stellte gleich einmal das Wochenende vom 1. bis 3. August in Aussicht, bei dem in Wissen ein „Hamburger Fischmarkt“ mit Original-Marktschreiern stattfinden wird. „Das werden drei Tage Halligalli“, freute sich der Vorsitzende. Zugleich lobte er seine Stellvertreterin Britta Bay, die den Hauptteil der Marktvorbereitungen getroffen habe.

Auch Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff zeigte sich vom Format überzeugt: „Wissen war viele Jahre eine große Baustelle und ist es teilweise immer noch. Aber unsere schöne Rathausstraße wäre nichts wert, wenn es nicht Menschen geben würde, die das organisieren, vielen Dank, dass ihr das alles stemmt.“

Das indes war einiges, denn angefangen von Kinderkarussell über “Bobby-Car-Rennen„ und Dosenwerfen bis zu Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen gab es für die Kleinen und Kleinsten ebenso vielfältige Austobmöglichkeiten wie für die Erwachsenen Stände zum Stöbern, Ausprobieren und Entdecken. Ob es Glas, Keramik, Leder und Sportbekleidung war, Bücher, Antikes oder Gemälde, E-Bikes, Schmuck oder Modisches, für nahezu jeden Geschmack war etwas dabei. Auch die Getränkestände und solche mit kulinarischen Gerichten erfreuten sich großer Beliebtheit.

Verkaufsoffener Sonntag

Ein Plus: Ab 12 Uhr hatten viele Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt geöffnet. Bei einigen war bereits kurz nach Türöffnung reger Betrieb zu verzeichnen. So freute sich etwa die Inhaberin vom Mode.Werk, Iris Bähner: „Ich bin sehr zufrieden, der Besuch ist bis jetzt sehr gut“, sagte sie bereits um 13.30 Uhr. Seit nunmehr 14 Jahren nimmt sie als Mitglied der Werbegemeinschaft Treffpunkt an den verschiedenen Aktionen teil: „Ich bin grundlegend überzeugt, hier ist Machen angesagt und jeder hat die Chance, Ideen, Arbeit und Anregungen einzubringen“, sagte die rührige Geschäftsfrau, die gemeinsam mit ihrem Team den Andrang stemmte.

Aber auch für Auge und Ohr wurde vieles geboten, gewissermaßen ein „Maimuttertagsmarkt“ für alle Sinne. So legten gleich zwei Tanzgruppen aus Roth mit viel Begeisterung flotte Tänze aufs Parkett. Beispielsweise präsentierten die „Tanz-ins-Glück-Kids“ eine akrobatische Performance zum Lied „Starke Mädels“ und würden dafür mit kräftigem Applaus belohnt. Gleiches galt später für die Tanzgruppen der DJK Wissen-Selbach. „Wir waren schon öfter in Wissen, beispielsweise auf dem Jahrmarkt, aber wir haben noch nie den Reigen eröffnet“, freute sich die „Tanz-ins-Glück“-Trainerin Lara Marie Schneider über die gelungenen Darbietungen ihrer Schützlinge.

i Die "Tanz-ins-Glück-Kids" aus Roth boten zum Song "Starke Mädchen" eine ebensolche Performance. Thomas Hoffmann

Auch auf der Meile tat sich derweil einiges, denn die „Paw-Patrol“ war unterwegs. Die Familie Akgün aus Wissen war in Kostüme geschlüpft, und die Figuren aus der beliebten Kindersendung umarmten die Kleinen und auch sie legten zum „Freundschaftssong“ eine flotte Sohle aufs Bühnenparkett.

Damit jedoch noch immer nicht genug, denn am späten Nachmittag servierte die Band Street Life, die Wissener Formation mit Stimmungsgarantie, vor der ehemaligen Post Hits des vergangenen Jahrhunderts. Nahezu perfekt die Coverversionen von Songlegenden wie „Gold“ von Spandau Ballet, „Died in Your Arms“ von Cutting Crew oder „Take on me“ von a-ha – allesamt Hits, die für Begeisterung sorgten. „Das muss man erst einmal so hinkriegen, das ist einfach eine geile Band“, freute sich auch Besucher Andreas Schmitz aus Wissen.