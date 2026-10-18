Gebhardshain wurde am Wochenende zum bunten Treffpunkt: Stände, Musik und alte Markttradition luden zum Stöbern und Verweilen ein. Kleine Händler und Ehrenamtliche sorgten für Stimmung.
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So bunt wie die Blätter an den Bäumen präsentierte sich der Gebhardshainer Herbstmarkt am Samstag. Schon beim Betreten des Marktgeländes gab es viel zu entdecken. Ein großes Feuerwehrauto gewährte spannende Einblicke in sein Innenleben, während entlang der Straßen die Marktstände mit vielfältigen Angeboten lockten.