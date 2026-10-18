Handwerk, Leckeres und Musik
Bunter Herbstmarkt lockte Besucher nach Gebhardshain
Der Fassanstich, den Marktmeister Julian Imhäuser zum ersten Mal ausführte, gelang perfekt, was Ortsbürgermeisterin Beate Straka
Der Fassanstich, den Marktmeister Julian Imhäuser zum ersten Mal ausführte, gelang perfekt, was Ortsbürgermeisterin Beate Straka und den Vorsitzenden des Kultur- und Festausschusses, Georg Nilius, freute.
Gaby Wertebach

Gebhardshain wurde am Wochenende zum bunten Treffpunkt: Stände, Musik und alte Markttradition luden zum Stöbern und Verweilen ein. Kleine Händler und Ehrenamtliche sorgten für Stimmung.

Lesezeit 2 Minuten
So bunt wie die Blätter an den Bäumen präsentierte sich der Gebhardshainer Herbstmarkt am Samstag. Schon beim Betreten des Marktgeländes gab es viel zu entdecken. Ein großes Feuerwehrauto gewährte spannende Einblicke in sein Innenleben, während entlang der Straßen die Marktstände mit vielfältigen Angeboten lockten.
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