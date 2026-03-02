Lahmstellen auf Siegstrecke
Bundesregierung zerstört Hoffnung auf zeitnahe Lösungen
Auf der Siegstrecke verkehren unter anderem die Regionalnbahnen der Hessischen Landesbahn.
Thomas Leurs

Ab Dezember ist die Siegstrecke komplett gesperrt. Wieso nutzt man die Generalsanierung nicht zur Beseitigung der eingleisigen Lahmstellen? Eine Antwort der Bundesregierung auf eine Abgeordneten-Anfrage vonseiten der Grünen fällt ernüchternd aus. 

Lesezeit 1 Minute
Sieben Monate Vollsperrung der Siegstrecke warten auf die Bahnnutzer der Region. In diesem Dezember ist es so weit. Bis dahin ist die Strecke zwischen Siegen und dem Rheinland ohnehin der Zusatzbelastung durch umgeleiteten Güterverkehr ausgesetzt. Nicht nur Kunden der Deutschen Bahn (DB) hofften in der Region darauf, dass die Generalsanierung – der Grund für die Vollsperrung – genutzt wird, um „in einem Rutsch“ auch die Lahmstellen im ...

