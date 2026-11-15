Betzdorfer „Beamten-Affäre“ Bund der Steuerzahler kritisiert Vergleich mit Brato Markus Kratzer 15.11.2026, 08:00 Uhr

i René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz, kritisiert den Vergleich, den die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain mit Ex-Bürgermeister Brato geschlossen hat. René Quante/BdSt Rheinland-Pfalz. BdSt Rheinland-Pfalz

In der Betzdorfer „Beamtenaffäre“ haben Verbandsgemeinde und Ex-Bürgermeister Bernd Brato einen Vergleich geschlossen. Den sieht der Bund der Steuerzahler kritisch und spricht von einem „faulen Kompromiss“.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Beamter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat fünf Jahre volle Bezüge erhalten, ohne dafür im Homeoffice Aufträge oder Aufgaben erhalten zu haben. Der damalige Bürgermeister Bernd Brato (SPD) ist zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Untreue in einem besonders schweren Fall angeklagt worden.







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