In der Betzdorfer „Beamtenaffäre“ haben Verbandsgemeinde und Ex-Bürgermeister Bernd Brato einen Vergleich geschlossen. Den sieht der Bund der Steuerzahler kritisch und spricht von einem „faulen Kompromiss“.
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Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Beamter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat fünf Jahre volle Bezüge erhalten, ohne dafür im Homeoffice Aufträge oder Aufgaben erhalten zu haben. Der damalige Bürgermeister Bernd Brato (SPD) ist zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Untreue in einem besonders schweren Fall angeklagt worden.