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Bürokratie: IHK-Kampagne will Politik wachrütteln
Mit einem entspannenden Anti-Monster-Spray gegen den Bürokratiestress. IHK-Geschäftsführerin Kristina Kutting (links) hatte - ne
Mit einem entspannenden Anti-Monster-Spray gegen den Bürokratiestress. IHK-Geschäftsführerin Kristina Kutting (links) hatte - neben Plakaten, Aufklebern und mehr - auch dieses kleine Accessoire im Gepäck. Rechts: Mode.Werk-Inhaberin Iris Bähner.
Thomas Hoffmann

Kaum ein Partei- oder Wahlprogramm kommt ohne die allgegenwärtige Forderung nach Bürokratieabbau aus. Was sich konkret dahinter verbergen kann, war Gegenstand eines Pressetermins in Wissen.

Lesezeit 3 Minuten
Die deutsche Bürokratie hemmt. In diesem Sinne läuft zurzeit eine Kampagne der Industrie- und Handelskammer (IHK). Bürokratie koste insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen wertvolle Zeit, sie verursache Personal- und andere Kosten und sie schrecke in manchen Fällen sogar davor ab, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.

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