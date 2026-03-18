Unterstützung aus Wissen Bürokratie: IHK-Kampagne will Politik wachrütteln Thomas Hoffmann 18.03.2026, 11:11 Uhr

i Mit einem entspannenden Anti-Monster-Spray gegen den Bürokratiestress. IHK-Geschäftsführerin Kristina Kutting (links) hatte - neben Plakaten, Aufklebern und mehr - auch dieses kleine Accessoire im Gepäck. Rechts: Mode.Werk-Inhaberin Iris Bähner. Thomas Hoffmann

Kaum ein Partei- oder Wahlprogramm kommt ohne die allgegenwärtige Forderung nach Bürokratieabbau aus. Was sich konkret dahinter verbergen kann, war Gegenstand eines Pressetermins in Wissen.

Die deutsche Bürokratie hemmt. In diesem Sinne läuft zurzeit eine Kampagne der Industrie- und Handelskammer (IHK). Bürokratie koste insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen wertvolle Zeit, sie verursache Personal- und andere Kosten und sie schrecke in manchen Fällen sogar davor ab, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.







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