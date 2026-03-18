Kaum ein Partei- oder Wahlprogramm kommt ohne die allgegenwärtige Forderung nach Bürokratieabbau aus. Was sich konkret dahinter verbergen kann, war Gegenstand eines Pressetermins in Wissen.
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Die deutsche Bürokratie hemmt. In diesem Sinne läuft zurzeit eine Kampagne der Industrie- und Handelskammer (IHK). Bürokratie koste insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen wertvolle Zeit, sie verursache Personal- und andere Kosten und sie schrecke in manchen Fällen sogar davor ab, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen.