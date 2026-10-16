Sponsoren gesucht Bürgertreff Wissen startet Spendenkampagne „100 x 100“ Elmar Hering 16.10.2026, 17:30 Uhr

i Neben Einzelangeboten sowie den beiden Nachmittagen mit offenen Treffs haben sich im Bürgertreff schon mehrere Gruppen gebildet, so zum Beispiel diese Handarbeitsrunde. Elmar Hering

Komplett ehrenamtlich und auf Basis von Spenden stemmt der Bürgertreff Wissen sein wachsendes Angebot. Damit diese noch relativ junge, soziale Pflanze weiter gut gedeihen kann, startet jetzt eine Sponsoring-Kampagne.

Seit gut einem halben Jahr existiert der Bürgertreff Wissen und hat sich in dieser Zeit zu einem echten Anlauf- und Knotenpunkt für viele Menschen und deren Interessen entwickelt. Jetzt startet der gleichnamige Verein seine Kampagne „100 x 100“, um das Domizil in der Marktstraße 8 in eine finanziell sichere Zukunft zu führen.







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