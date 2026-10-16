Komplett ehrenamtlich und auf Basis von Spenden stemmt der Bürgertreff Wissen sein wachsendes Angebot. Damit diese noch relativ junge, soziale Pflanze weiter gut gedeihen kann, startet jetzt eine Sponsoring-Kampagne.
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Seit gut einem halben Jahr existiert der Bürgertreff Wissen und hat sich in dieser Zeit zu einem echten Anlauf- und Knotenpunkt für viele Menschen und deren Interessen entwickelt. Jetzt startet der gleichnamige Verein seine Kampagne „100 x 100“, um das Domizil in der Marktstraße 8 in eine finanziell sichere Zukunft zu führen.