Junger Verein engagiert sich Bürgertreff in Wissen will ein Ort der Begegnung sein Elmar Hering 19.03.2026, 17:30 Uhr

i Gemeinsame Spiele sind nur eine der Möglichkeiten, mit denen der Wissener Bürgertreff das Miteinander stärken möchte. Elmar Hering

Mal angenommen, das soziale Miteinander in Wissen wäre ein Wohnhaus. Dann ist jetzt ein neues Zimmer hinzugekommen: Ein junger Verein startet sein offenes Angebot zentral in der Fußgängerzone – inhaltlich sollen weitere Facetten hinzukommen.

„Miteinander, füreinander“. Diese zwei Worte, sozusagen der Leitsatz des maßgebenden Vereins Bürgertreff Wissen, könnten gut über der Tür des neu eröffneten Bürgertreffs in der Marktstraße stehen. Der offene Treffpunkt will für alle Menschen aus Wissen und Umgebung ein Ort der Begegnung und des Zusammenhalts sein, ein Raum, in dem Gemeinschaft und Eigeninitiative gleichermaßen großgeschrieben werden.







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