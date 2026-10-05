VG Altenkirchen-Flammersfeld Bürgermeisterwahl soll am 11. April 2027 stattfinden Annika Stock 05.10.2026, 18:00 Uhr

i Das Rathaus in Altenkirchen ist Sitz der VG-Verwaltung und von Amtsinhaber Fred Jüngerich. Am 11. April 2027 erfolgt die Wahl zum neuen Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Annika Stock

Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll zusammen mit der Landratswahl am Sonntag, 11. April 2027 stattfinden. Dafür stimmte der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung. So will man Synergien nutzen.

Die Wahl für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll am Sonntag, 11. April 2027, stattfinden. Dafür haben sich die Gremienmitglieder in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. Hintergrund: Die Amtszeit von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich endet mit Ablauf des 31.







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