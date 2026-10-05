VG Altenkirchen-Flammersfeld
Bürgermeisterwahl soll am 11. April 2027 stattfinden
Das Rathaus in Altenkirchen ist Sitz der VG-Verwaltung und von Amtsinhaber Fred Jüngerich. Am 11. April 2027 erfolgt die Wahl zu
Das Rathaus in Altenkirchen ist Sitz der VG-Verwaltung und von Amtsinhaber Fred Jüngerich. Am 11. April 2027 erfolgt die Wahl zum neuen Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld.
Annika Stock

Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll zusammen mit der Landratswahl am Sonntag, 11. April 2027 stattfinden. Dafür stimmte der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung. So will man Synergien nutzen. 

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Die Wahl für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll am Sonntag, 11. April 2027, stattfinden. Dafür haben sich die Gremienmitglieder in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. Hintergrund: Die Amtszeit von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich endet mit Ablauf des 31.
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