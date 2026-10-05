Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll zusammen mit der Landratswahl am Sonntag, 11. April 2027 stattfinden. Dafür stimmte der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung. So will man Synergien nutzen.
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Die Wahl für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld soll am Sonntag, 11. April 2027, stattfinden. Dafür haben sich die Gremienmitglieder in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. Hintergrund: Die Amtszeit von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich endet mit Ablauf des 31.