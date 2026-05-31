B62-Baustelle in Mudersbach Bürgermeister Peter zieht ein positives Fazit Daniel-D. Pirker 31.05.2026, 17:15 Uhr

i Noch ist das Tor ins Siegerland versperrt. Nicht mehr lange und dann gilt endlich wieder freie Fahrt durch Mudersbach-Niederschelderhütte. Daniel-D. Pirker

Mitte Juni soll die B62-Baustelle beendet sein, rund ein Jahre vor der Planung. Trotz der Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer zieht Ortsbürgermeister Christian Peter nun ein positives Fazit. Was funktionierte aus seiner Sicht gut?

Wann rollt der Verkehr endlich wieder normal, wann wird das Tor ins Siegerland wieder geöffnet? Der Zeitplan der B62-Baustelle steht für die letzten Meter fest. Am Montag, 8. Juni, starten die entscheidenden Asphaltierungsarbeiten. Wie Ortsbürgermeister Christian Peter (SPD) unserer Zeitung im Gespräch bestätigt, wird dann innerhalb der Woche der finale Ausbau erfolgen.







Artikel teilen

Artikel teilen