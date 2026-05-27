Krise erfasst Wissener Firmen Bürgermeister Neuhoff ist „machtlos, aber bewegt.“ Elmar Hering 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Da eingeplante Aufträge ausgeblieben sind, steckt das Unternehmen Dalex erneut in der Krise. Erst im Vorjahr war die Produktion am Standort Wissen geschlossen worden, was rund 50 Kündigungen nach sich zog. Thomas Hoffmann

Der Maschinenbau zählt zu den Schlüsselbranchen der deutschen Industrie, in Wissen verkörpert vor allem durch die Schweißtechnologie. Was sagt der Verwaltungschef zu den Erschütterungen bei zwei führenden Unternehmen?

Wenn in einer Kleinstadt wie Wissen zwei große Arbeitgeber in Schieflage geraten, bedeutet das eine Schwächung des Standortes. Noch schlimmer ist die direkte Betroffenheit für die Beschäftigten und deren Familien. Wir haben darüber mit Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff gesprochen.







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