Der Maschinenbau zählt zu den Schlüsselbranchen der deutschen Industrie, in Wissen verkörpert vor allem durch die Schweißtechnologie. Was sagt der Verwaltungschef zu den Erschütterungen bei zwei führenden Unternehmen?
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Wenn in einer Kleinstadt wie Wissen zwei große Arbeitgeber in Schieflage geraten, bedeutet das eine Schwächung des Standortes. Noch schlimmer ist die direkte Betroffenheit für die Beschäftigten und deren Familien. Wir haben darüber mit Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff gesprochen.