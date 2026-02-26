Thomas GmbH verlässt Rennerod Bürgermeister kritisiert Wirtschaftspolitik scharf Angela Baumeier

Daniel-D. Pirker 26.02.2026, 20:00 Uhr

i Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod bedauert den Weggang der Thomas GmbH. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Thomas GmbH plant, sich aus Rennerod zurückzuziehen und auf Herdorf zu konzentrieren. Im AK-Land wird das positiv aufgenommen. Doch der Verwaltungschef im Westerwaldkreis nimmt den Thomas-Rückzug zum Anlass für grundsätzliche Kritik.

Die Thomas GmbH (ehemals Thomas Magenete) bricht ihre Zelte in Rennerod bis 2028 ab. Die gesamte Produktion sowie Logistik sollen am Stammsitz in Herdorf gebündelt werden. Die Nachricht löst in der Region ein geteiltes Echo aus. Während der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod, Gerrit Müller (CDU), die Ankündigung des Unternehmens zum Anlass nimmt, die grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland zu kritisieren, ...







Artikel teilen

Artikel teilen