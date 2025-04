Nach unserer Berichterstattung zur Verbandsgemeinderatssitzung, in der der Haushalt ein zentraler Punkt war, äußert sich VG-Bürgermeister Fred Jüngerich noch mal zur Thematik. „Dreh- und Angelpunkt der erneuten Haushaltsberatung im VG-Rat am 27. März war die Erhöhung oder eben die Nichterhöhung des VG-Umlagesatzes (seit 2024 = 44 v.H.) für das Jahr 2026, der, nach der alten Haushaltsplanung Ende vergangenen Jahres, auch für das kommende Haushaltsjahr 2026 noch die 44 v.H. vorsah“, beginnt der VG-Chef.

Der Haushaltsplan 2025/2026 war neu zu kalkulieren aufgrund der zusätzlichen Haushaltspositionen, die sich im Nachlauf der VG-Ratssitzung vor Weihnachten 2024 ergeben haben – insbesondere die erwarteten Nachforderungen für den Neubau des Hallenbads, die zusätzlichen Mittel für die Breitbandversorgung und auch der Erwerb der Forstfläche.

„Falls alle investiven Maßnahmen, die im Investitionsprogramm 2025 bis 2028 enthalten sind, also die bisherigen zuzüglich der vorgenannten neuen Positionen, hinsichtlich der geplanten Zeitspanne sowie hinsichtlich deren monetären Größe, Realität werden würden, dann müsste per heute der VG-Umlagesatz für das Jahr 2026 von 44 v.H. auf 46 v. H. erhöht werden“, führt VG-Chef Jüngerich aus. „Da der Haushaltsplan aber eben auch bloß ein ’Plan’ ist und Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel wegen der aktuellen Marktlage, tatsächlich nur mit deutlicher Verzögerung zur Umsetzung gelangen (deshalb gibt es fast in jedem Jahr die sogenannten „Übertragungen von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr“), sprach sich der VG-Rat in seiner letzten Sitzung mehrheitlich dafür aus, die VG-Umlage für das Jahr 2026 per heute nicht zu erhöhen, sondern bei 44 v.H. zu belassen, und insoweit die Entwicklung der Geschehnisse im Jahr 2025 erst einmal abzuwarten.“

Entscheidung zur VG-Umlage für 2026 wurde vertagt

Eine Entscheidung hinsichtlich der Anpassung der VG-Umlage für 2026 wurde mithin auf den Beginn des kommenden Jahres (Nachtragshaushaltsplan) vertagt, wie VG-Bürgermeister Fred Jüngerich betont. „Da wir im Haushaltsplan 2025/26 per heute aber die Finanzierung aller enthaltenen Maßnahmen darstellen müssen – ungeachtet dessen, in welchem Zeitrahmen und in welcher Höhe sie nun tatsächlich ausgeführt werden –, muss die Verbandsgemeinde für das Jahr 2026 einen Liquiditätskredit aufnehmen. Dieser Liquiditätskredit, auch ’Kassenkredit’ genannt, beträgt 820.000 Euro und entspricht der Höhe nach in etwa den 2 Prozentpunkten VG-Umlage.“