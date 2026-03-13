Hotel und Restaurant in Wissen Bürgermeister: Germania ist eine wichtige Stütze Elmar Hering 13.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Germania-Komplex mit Hotel, Restaurant, Fest- und Tagungsräumen sowie Biergarten soll einen neuen Eigentümer bekommen. Elmar Hering

Die derzeitige Schließung des Restaurants Germania in Wissen zeigt, welchen Stellenwert der gesamte Hotelkomplex für die Siegstadt hat. Eine weitere Stimme verdeutlicht das.

Die momentane Schließung des Germania-Restaurants in Wissen hängt mittelbar mit den Verkaufsbestrebungen für die gesamte Immobilie zusammen. Unstrittig ist in der Stadt an der mittleren Sieg die große Bedeutung dieses Hotelbetriebes.Auch Bürgermeister Berno Neuhoff unterstreicht: „Hotel und Restaurant Germania sind eine wichtige Säule für unsere Betriebe in Handwerk und Industrie sowie für Gäste allgemein und die Einheimischen im Wisserland.







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