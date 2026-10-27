„Pause“ für Stahlwerk Geisweid Bürgermeister auf Großdemo: Es geht nicht nur um Jobs Daniel-D. Pirker 27.10.2026, 16:00 Uhr

i Viele Menschen nehmen am Demonstrationszug der IG Metall im Stadtteil Geisweid für den Erhalt von Stahlarbeitsplätzen beim Unternehmen Deutsche Edelstahlwerke (DEW) teil. Die IG Metall sieht mehrere hundert Arbeitsplätze in der Region bedroht. Benjamin Westhoff. picture alliance/dpa

Dem Stahlwerk in Siegen-Geisweid droht das Aus. Mehrere Hundert Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. 3500 Menschen sind nun auf die Straße gegangen, um gegen die Konzernentscheidung zu demonstrieren. Der Stadtbürgermeister findet klare Worte.

Die Polizei rechnete laut Presseportal Ende des Monats vorab mit 2500 Teilnehmern. Es werden noch viel mehr: Tausende Lichter erhellen die Nacht. Trillerpfeifen gellen durch die Straßen. Rund 3500 Menschen demonstrieren am Montagabend bei der Großdemo in Geisweid für die Zukunft des Stahlstandorts.







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