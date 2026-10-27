Barbarafest Betzdorf Bürgermeister: „Alle haben an einem Strang gezogen“ Gaby Wertebach 27.10.2026, 06:00 Uhr

i Betzdorfs Stadtbürgermeister Johannes Behner (links) und Citymanager Kevin Wallimann (rechts) bewerten das 41. Barbarafest als Erfolg. Das Foto wurde im Rahmen der Vorstellung der diesjährigen Traditionsveranstaltung aufgenommen. Gaby Wertebach

Ein Blick aus dem Fenster am Sonntagmorgen stimmte wenig hoffnungsfroh. Würde das 41. Betzdorfer Barbarafest die Menschen vom Besuch abhalten? Letztlich kam alles anders. Die Verantwortlichen können ein positives Fazit ziehen.

Das 41. Barbarafest am Sonntag war entgegen anfänglicher Befürchtungen ein voller Erfolg, wie die Organisatoren unserer Zeitung einheitlich bestätigten. Das Statement von Stadtbürgermeister Johannes Behner fällt absolut positiv aus: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Barbarafestes, nachdem es anfangs ja noch stark geregnet und gehagelt hatte.







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