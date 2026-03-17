Das noch junge „Bündnis für demokratischen Zusammenhalt kein Platz für Rechtsextremismus“ aus Hamm plant für Samstag, 21. März, vor der Landtagswahl eine Aktion an der Raiffeisensäule um für Demokratie zu werben.
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Seit Herbst 2025 besteht das „Bündnis für demokratischen Zusammenhalt kein Platz für Rechtsextremismus“ in Hamm. Hier treffen sich acht bis zehn Leute kontinuierlich. „Das ist eine sehr entspannte, sachbezogene Diskussion, und das macht die Qualität dieses Bündnisses aus“, gibt Mitglied Anna Neuhof Einblicke.