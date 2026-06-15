Im Kulturwerk in Wissen
Bühne, Filme und Fotos: Das verklärte Gold einer Epoche
Der Filmklassiker Metropolis, hier eine Replik des Modells der Maschinen-Maria, ist Teil der Veranstaltungsreihe im Wissener Kul
Der Filmklassiker Metropolis, hier eine Replik des Modells der Maschinen-Maria, ist Teil der Veranstaltungsreihe im Wissener Kulturwerk.
Oliver Dietze. picture alliance/dpa

Unterhaltung, Bildung, Denkanstöße – all das hält der bevorstehende „Sommer im Kulturwerk“ für Einheimische und Gäste bereit. Die Wissener Eigenart serviert Exklusives. 

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Die Mitglieder der Wissener Eigenart haben sich für den Kultursommer wieder viel vorgenommen: Angelehnt an das aktuelle rheinland-pfälzische Motto „Die Goldenen Zwanziger“ laden sie zu einer Veranstaltungsreihe vom 3. bis 26. Juli im Kulturwerk ein, die eine große Portion Inspiration und gemeinschaftlicher Schaffenskraft belegt.

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