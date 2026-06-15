Im Kulturwerk in Wissen Bühne, Filme und Fotos: Das verklärte Gold einer Epoche Elmar Hering 15.06.2026, 20:00 Uhr

i Der Filmklassiker Metropolis, hier eine Replik des Modells der Maschinen-Maria, ist Teil der Veranstaltungsreihe im Wissener Kulturwerk. Oliver Dietze. picture alliance/dpa

Unterhaltung, Bildung, Denkanstöße – all das hält der bevorstehende „Sommer im Kulturwerk“ für Einheimische und Gäste bereit. Die Wissener Eigenart serviert Exklusives.

Die Mitglieder der Wissener Eigenart haben sich für den Kultursommer wieder viel vorgenommen: Angelehnt an das aktuelle rheinland-pfälzische Motto „Die Goldenen Zwanziger“ laden sie zu einer Veranstaltungsreihe vom 3. bis 26. Juli im Kulturwerk ein, die eine große Portion Inspiration und gemeinschaftlicher Schaffenskraft belegt.







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