Wiedereröffnung in Betzdorf Bücherstube öffnet nach hartem Jahr in neuen Räumen Claudia Geimer 29.01.2026, 10:00 Uhr

i Gäste und Team der Christlichen Bücherstube in Betzdorf freuen sich über die Öffnung des Ladens in der Wilhemstraße. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Ein gekündigter Mietvertrag, ein Brand in der Nachbarschaft und ein Umzug in neue Räume: Hinter der Christlichen Bücherstube in Betzdorf liegt ein hartes Jahr. Umso größer war die Freude nun bei der Wiedereröffnung in der Wilhelmstraße 17.

Wilhelmstraße 17 – so lautet die neue Adresse der Christlichen Bücherstube in Betzdorf. Hinter diesem Umzug aus der Bahnhofstraße ins neue Domizil liegt eine besondere Geschichte, an die Bürgermeister Joachim Brenner nach seinem Eintreten in den Laden zur offiziellen Eröffnung mit den Worten erinnert: „Heute ist ein positiver Anlass, der letzte war nicht so.







