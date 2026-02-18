Betzdorfer Geschichte 
Buch über 100 Jahre Kloster Bruche 
Arbeiten an einem Buch zur hundertjährigen Geschichte des Brucher Klosters, von links: Michael Lieber, Gerd Bäumer und Hans-Werner Werder vom Betzdorfer Geschichtsverein.
Gerd Bäumer, Michael Lieber, Hans-Werner Werder und Daniel Weber vom Betzdorfer  Geschichtsverein greifen Historie auf. Das um die 120 Seiten umfassende Buch wird als Nummer neun der Schriftenreihe des Vereins erscheinen.

Es ist aus dem Betzdorfer Stadtteil Bruche nicht wegzudenken: Das Kloster – über viele Jahrzehnte hinweg das Zuhause des Ordens der Heiligen Familie und seit 2023 Hospiz der Diakonie Südwestfalen. Vor 100 Jahren, 1926, wurde das Kloster erbaut. Anlass für den Betzdorfer Geschichtsverein, die Geschichte des Klosters Bruche in einem Buch zu erzählen, an dem derzeit eine Redaktion in der Besetzung Gerd Bäumer, Michael Lieber, Hans-Werner Werder und ...

