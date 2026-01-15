Eines der großen Themen, das die Menschen vor 25 Jahren im AK-Land beschäftigte, war BSE, der sogenannte „Rinderwahn“, auch für den Menschen nicht ganz ungefährlich – und eine Belastung für die heimischen Metzger.

Ein schmuckes Bürgerhaus neben dem Alvenslebenstollen, hohe Spritpreise, die besonders die Straßenbauer belasteten und die „Quelle des Lebens“ – wer in der Rhein-Zeitung vor 25 Jahren blättert, findet Erinnerungswürdiges.

Für ein neues Bürgerhaus in Burglahr hatte sich am Eingang des Alvenslebenstollen an der alten Bahnlinie ein Platz gefunden.