Bruno Wagner ist Heimatforscher aus Passion. Seit vielen Jahren sammelt und archiviert er Fotos, Glasfotoplatten, alte Dokumente und vieles mehr. Oft erhält er die wertvollen heimathistorischen Schätze von Vereinen und aus dem Nachlass von ehemaligen Einwohnern im Besonderen aus Wissen und Schönstein. So sind im Laufe der Jahre Tausende von Bild- und anderen Zeugnissen aus längst vergangenen Zeiten zusammengekommen.

Diese brauchen naturgemäß Pflege und Ordnung, und so fällt Bruno Wagner mitunter auch das eine oder andere Foto in die Hand, von dem er überzeugt ist, dass sich ein tieferer Blick hierauf lohnt. So wie vor wenigen Tagen, als er beim Archivieren unter anderem auf ein Foto stieß, das die ehemalige Wissener „Spies“-Brücke und im Hintergrund die erste massive Version der im Jahre 1904 gebauten, mehrfach erneuerten (zuletzt im Jahre 2024) und im Mai dieses Jahres mit einem großen Fest eingeweihten Heubrücke zeigt.

i Der Schönsteiner Heimatforscher Bruno Wagner stieß beim Sortieren seines Archivs unter anderem auf diese alten Fotos, wovon eines die ehemalige Siegquerung "Spies"-Brücke zeigt, die im April 1945 von Pionieren der deutschen Wehrmacht gesprengt wurde, während das zweite einen Blick auf Teile Schönsteins (um 1900) gewährt. Thomas Hoffmann

In der Bildunterschrift steht: „Foto Passerah, um 1900“. Auch wenn die Datumsangabe wohl nicht ganz korrekt ist, inspirierte die Zeitspanne von 125 Jahren den Schönsteiner, (der auch einige Bücher und Beiträge veröffentlicht hat), tiefer in die Materie einzutauchen: „Das war die Vorgängerbrücke der im Jahre 1951 errichteten Siegbrücke, die über die B62 führt“, sagt Wagner und erklärt, dass die erste Version im April 1945 von deutschen Pionieren gesprengt wurde, um den Vorstoß amerikanischer Truppen zu verhindern. „Das war völliger Unsinn, die Amerikaner haben einfach Pontons (Behelfsbrücken) gebaut und sind mit ihren Panzern darübergerollt oder sie haben die Sieg zu Fuß durchquert“, sagt der Heimatforscher, der darauf verweist, dass auch heute noch Reste der ursprünglichen Brücke in der Nähe der Tankstelle am Europakreisel zu sehen seien.

Den Namen „Spies-Brücke“ erklärt er damit, dass damals im Haus direkt neben der Brücke die Geschwister Spies gewohnt hätten. „Die Familie war reich, sie besaß in Südamerika Minenanteile“, blickt der geschichts- und heimatkundige ehemalige Lehrer in die Vergangenheit. Noch heute gebe es die „Spies-Stiftung“, mit der unter anderem Vereine unterstützt würden.

Kinder finden Zeugnisse der Kämpfe

Zu den Geschehnissen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs erzählt er, wie amerikanische Truppen von Richtung „Auf der Bornscheid“ (Nähe ehemaliges Walzwerk, wo sich in der Nazizeit auch ein Strafgefangenenlager befunden hat) gekommen seien und wie eine deutsche Einheit erbitterten Widerstand geleistet hätte, wobei auch ein amerikanischer Spähpanzer abgeschossen worden sei. „Wir haben als Kinder oft auf dem Gelände Bornscheid gespielt und immer wieder Zeugnisse der Kämpfe gefunden“, so Wagner. Und mit Blick auf das Brückenfoto sagt er: „Hoffentlich nie wieder“.