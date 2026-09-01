Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im September des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

Weniger Einkaufsmöglichkeiten in den Dörfern, die Elektro-Installateure boten einen Notdienst an, und den Flammersfeldern war das Wasser zu kalkhaltig – im RZ-Archiv von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes.

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Die beiden Kreiskrankenhäuser Altenkirchen und Kirchen wurden im neuen Landeskrankenhausplan unterschiedlich bewertet.