Im Archiv geblättert
Brückenbauwerk entlastet Betzdorf seit 50 Jahren
Über die Bahn und die Sieg führt seit 1976 das Brückenbauwerk als Zubringer zur B62 in Betzdorf. Für den Verkehr in der Wilhelms
Über die Bahn und die Sieg führt seit 1976 das Brückenbauwerk als Zubringer zur B62 in Betzdorf. Für den Verkehr in der Wilhelmstraße bedeutete dies damals, dass auch die "Glück-Auf-Schranke" endlich Geschichte war.
Anke Becker

Können Sie sich noch daran erinnern, welche Nachrichten im September des Jahres 1976 die Menschen bewegt haben? Wir haben im Archiv geblättert und einige spannende Schlagzeilen für den Kreis Altenkirchen herausgesucht.

Lesezeit 2 Minuten
Weniger Einkaufsmöglichkeiten in den Dörfern, die Elektro-Installateure boten einen Notdienst an, und den Flammersfeldern war das Wasser zu kalkhaltig – im RZ-Archiv von vor 50 Jahren findet sich Nachlesenswertes.1 Die beiden Kreiskrankenhäuser Altenkirchen und Kirchen wurden im neuen Landeskrankenhausplan unterschiedlich bewertet.
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