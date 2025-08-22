Seit Anfang dieser Woche ist die Brücke zum Park-and-Ride-Parkplatz in Betzdorf nur noch einspurig befahrbar. Unsere Zeitung hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was der Grund ist.

Seit Dienstag ist die Brücke zum Park-and-Ride-Parkplatz (P&R) am Betzdorfer Bahnhof nur noch einspurig befahrbar. Über den gesamten Brückenabschnitt sind Baken aufgestellt worden. Das hat aber nichts mit dem allgemeinen Zustand der Brücke zu tun, wie Timo Fries vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain unserer Zeitung auf Nachfrage erklärt.

„Aufgrund der derzeitigen Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Bahnhof haben wir uns dazu entschlossen, die Brücke nur noch einseitig befahrbar zu machen“, sagt Fries. Der Grund: Die Brücke selbst hat eine Maximallast von 30 Tonnen, die von den Lkw, die das Material für die Deutsche Bahn an die Baustelle fahren, manchmal überschritten wird. Zur Sicherheit habe sich das Ordnungsamt dazu entschlossen, den Verkehr über die Brücke in den kommenden Wochen einzuschränken. Die Moschee und der Parkplatz sind weiterhin zugänglich. Die Baken sollen noch bis zum 30. September stehen bleiben.