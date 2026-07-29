Dass Baustellen mal länger dauern können, das ist nichts besonders. Dass sie aber schneller fertig sind als geplant, ist eher selten. Wie jetzt in Mudersbach: Die Brücke am Kirmesplatz ist nach einer Woche wieder frei – geplant waren eigentlich vier.
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Es ist eine ebenso erfreulich wie allerdings auch überraschende Nachricht, teilt die Kreisverwaltung Altenkirchen am Mittwochmittag mit: Die Brücke über die Bahngleise im Mudersbacher Ortsteil Birken ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Seit Anfang vergangener Woche war die Brücke gesperrt wegen Sanierungsarbeiten des LBM.