Statt vier Wochen nur eine Brücke in Mudersbach viel früher fertig Thomas Leurs 29.07.2026, 17:36 Uhr

i Über etwas mehr als eine Woche wurde die Brücke über die Bahngleise in Mudersbach saniert. Wesentlich schneller als ursprünglich angedacht. Daniel-D. Pirker

Dass Baustellen mal länger dauern können, das ist nichts besonders. Dass sie aber schneller fertig sind als geplant, ist eher selten. Wie jetzt in Mudersbach: Die Brücke am Kirmesplatz ist nach einer Woche wieder frei – geplant waren eigentlich vier.

Es ist eine ebenso erfreulich wie allerdings auch überraschende Nachricht, teilt die Kreisverwaltung Altenkirchen am Mittwochmittag mit: Die Brücke über die Bahngleise im Mudersbacher Ortsteil Birken ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Seit Anfang vergangener Woche war die Brücke gesperrt wegen Sanierungsarbeiten des LBM.







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