Statt vier Wochen nur eine
Brücke in Mudersbach viel früher fertig
Über etwas mehr als eine Woche wurde die Brücke über die Bahngleise in Mudersbach saniert. Wesentlich schneller als ursprünglich
Über etwas mehr als eine Woche wurde die Brücke über die Bahngleise in Mudersbach saniert. Wesentlich schneller als ursprünglich angedacht.
Daniel-D. Pirker

Dass Baustellen mal länger dauern können, das ist nichts besonders. Dass sie aber schneller fertig sind als geplant, ist eher selten. Wie jetzt in Mudersbach: Die Brücke am Kirmesplatz ist nach einer Woche wieder frei – geplant waren eigentlich vier.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine ebenso erfreulich wie allerdings auch überraschende Nachricht, teilt die Kreisverwaltung Altenkirchen am Mittwochmittag mit: Die Brücke über die Bahngleise im Mudersbacher Ortsteil Birken ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Seit Anfang vergangener Woche war die Brücke gesperrt wegen Sanierungsarbeiten des LBM.
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