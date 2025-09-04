Ein halbes Jahrhundert ist die Breil-Orgel in der Kirche im Betzdorfer Stadtteil Bruche inzwischen alt. Zum besonderen Jubiläum wird die Königin der Instrumente zeigen, was sie kann.

„Die Orgel besitzt alles, was das Herz begehrt.“ Organist Franz-Josef Fassbender ist von der Königin der Instrumente in der Kirche in Betzdorf-Bruche sehr angetan – und die Breil-Orgel auf der Empore rückt in diesem Jahr in den Mittelpunkt: Denn sie wird 50 Jahre alt. Dieses Jubiläum fällt mit einem weiteren runden Geburtstag zusammen. Vor 60 Jahren, im Juli 1965, wurde nämlich der Grundstein für die Kirche in Bruche gelegt.

Fassbender kommt bei seinen Erläuterungen zurück zum Instrument: „Die Orgel ist solide gearbeitet. Die Disposition war schon sehr zukunftsweisend.“ 2021 wurde eine Generalsanierung mit Reparaturen und einer teilweisen Nachintonation vorgenommen.

i Die Breil-Orgel in der Brucher Kirche feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Hannes Klein. Pfarrei St. Barbara Betzdorf

Das Orgeljubiläum und der runde Kirchen-Geburtstag werden gefeiert. Am Sonntag, 21. September, 16 Uhr, ist der Kammerchor Marienstatt zu Gast in der Brucher Kirche. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Chorleiterin Veronika Zilles stammt aus Betzdorfs Stadtteil. Zu der Jubiläumsorgel hat die 62-Jährige eine besondere Verbindung: Zum einen hat ihr Vater Konrad Theis als damaliges Mitglied des Pfarrgemeinderates an der Anschaffung des Instrumentes mitgewirkt, zum anderen hat die Organistin an der Abteikirche Marienstatt das Orgelspielen auf der Heimatorgel in Bruche gelernt. „Als Kind, zusammen mit meinem Bruder“, erzählt die Kirchenmusikerin.

Veronika Zilles ist an diesem Morgen nach Bruche gekommen, um sich gewissermaßen noch einmal einzuspielen und parallel eine Stunde zu geben. „Das ich hier zum Jubiläum spielen werde, war eine Idee von Franz-Josef Fassbender“, erzählt Zilles. „Er weiß, dass ich einen sehr guten Chor habe und vernünftig Orgel spiele“, fügt sie lachend hinzu. Das ist maßlos untertrieben.

„Die Kirche hat eine spezielle Akustik, eine reine Sprechakustik.“

Chorleiterin Veronika Zilles hat sich bei der Auswahl der Werke für das Jubiläumskonzert an den Bedingungen, die in der Kirche herrschen, orientiert.

Die gebürtige Brucherin ist eine Virtuosin auf dem Instrument. Als die Anfrage für die Gestaltung des Jubiläums kam, habe sie sich sehr gefreut. Wobei ihre vor 60 Jahren gebaute Heimatkirche die Musikerin und den Chor vor Herausforderungen stellen wird. „Die Kirche hat eine spezielle Akustik, eine reine Sprechakustik“, erläutert die Organistin im Gespräch auf der Empore des Gotteshauses. Zilles deutet auf die Wände im weiten Rund. „Die Akustik hängt mit der Form der Wände zusammen. Die Löcher in den Bimssteinen verschlucken den Hall“, sagt sie. Das macht singen und spielen nicht gerade einfach und wurde von der Chorleiterin bei der Auswahl der Werke berücksichtigt.

i In der Sakristei finden sich Dokumente zum Bau der Kirche und zur Einweihung der Orgel. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Orgel an sich spiele sich sehr gut – „sie hat einen wunderbaren Anschlag.“ Das hört der ältere Herr, der sich beim Gespräch mit unserer Zeitung bislang im Hintergrund gehalten hat, gern. Konrad Theis ist der Vater der Organistin und Chorleiterin und selbst ein ausgewiesener Experte, wenn es um diese Instrumente geht. „Es ist wie ein Virus, der mich einmal gepackt hat“, sagt er. Der Ingenieur, der sich lieber als „Handwerker“ sieht, hat auch schon selbst Hausorgeln gebaut. „Eine Orgel ist eine wundervolle Maschine“, gerät Theis ins Schwärmen.

Artikel in Festschrift bezeichnet Breil-Orgel als Kunstwerk

Der 88-Jährige hat eine Festschrift mitgebracht, die damals – vor 50 Jahren – erschienen ist, als die Orgel am 27. April 1975 eingeweiht wurde. Über die Anschaffung habe es Kontroversen gegeben. „Einige Leute meinten, eine elektrische Orgel würde reichen“, erzählt der rüstige Senior. Doch am Ende haben sich die Skeptiker überzeugen lassen und die Leihorgel der Firma Späth – für mehr war nach der Einweihung der Kirche am 1. Oktober 1967 kein Geld da – hatte schließlich ausgedient. Den Artikel in der Festschrift über die neue Orgel der renommierten Firma Breil aus Dorsten hat selbstredend Konrad Theis geschrieben. Wörtlich heißt es dort: „Jede Orgel ist ein Kunstwerk. Kunstwerke werden nicht in Fabriken hergestellt, sondern sind Einzelstücke, entstanden in Werkstätten, geformt von Künstlern.“

Der Kammerchor Marienstatt verspricht, gesangliche Kunst darzubieten. Der Auftritt in Bruche ist als „Wandelkonzert“ konzipiert. Das bedeutet, der Chor beginnt in der Kirche, geht dann zur Klosterkapelle, um dort und im Wandelgang, weitere Stücke zu singen.