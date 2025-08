Beim letzten Stück vor der Pause, „All along the Watchtower“ von Jimmy Hendrix gibt Sänger Eddy Vierbuchen noch einmal Gas, wirft stimmtechnisch alles rein, was geht. Die Fans beim Biergartenkonzert sind elektrisiert und entlassen den Frontmann und seine Musiker mit viel Applaus von der Bühne. „Das ist der Hammer. Deine Stimme ist der Knaller“, jubelt auch Moderator Mario Himmrich.

Die Brucher Blues Band gehört zu den Local Heros der Veranstaltungsreihe im Haus Hellertal in Alsdorf. Die Band macht ihrem Namen alle Ehre und präsentiert Blues satt auf der Bühne unter freiem Himmel. In der Pause ist Zeit, sich bei Besuchern umzuhören und eine Halbzeitbilanz zu ziehen. „Wir sind die ganzen Biergartenkonzerte da gewesen“, erzählt ein Damentrio aus Herdorf und Daaden. Im Sommer jede Woche so ein tolles Angebot an Liveauftritten in einem herrlichen Biergartenambiente – „da weiß man, wo man hingehen kann.“ Auch die Mischung an Bands kommt bei den Damen gut an – „alles wunderbar, bunt gemischt, Rock und Pop.“

i Applaus von den Besuchern des Biergartenkonzerts in Alsdorf für die Local Heros auf der Bühne. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Und an diesem Abend eben Blues und Jazz mit gestandenen Musikern wie Eddy Vierbuchen, Georg Hammer (Gitarre), Manfred Piechulek (Bass), Herbie Kirschey (Harp), Patrick Sweeney (Gitarre und Keaboard), Christian Stricker (Schlagzeug) und Special Guest Jörg Schulte (Saxofon). Neben Hits von Eric Clapton oder auch Gary Moore unterhält die Brucher Blues Band die Zuhörer ebenso mit eigenen Liedern wie „Nebel im Kopf“ und „Frühschoppen“, die Geschichten aus dem Leben erzählen.

Die heimische Formation hat viel zu erzählen, steht in der Kernbesetzung seit 30 Jahren auf der Bühne und feiert diesen Geburtstag auf Einladung des Kleinkunstvereins „Eule“ und zusammen mit Juke & The Blue Joint mit einem Konzert am 15. November, 20 Uhr, in der Betzdorfer Stadthalle. Der Vorverkauf über die „Eule“ läuft (eulekarten@web.de). Auch nach der Pause schont Eddy seine Joe-Cocker-Gedächtnisstimme nicht, ist am Ende geschafft, aber glücklich: „Es war richtig gut."