Die Brucher Blues Band feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einem besonderen Konzert in Betzdorf. Organisiert wird das vom Kleinkunstverein „Eule“. Der Verein will selbst künftig verstärkt auf Musikveranstaltungen setzen.

Die Brucher Blues Band feiert ihren 30. Geburtstag und die „Eule“ richtet die Party in der Stadthalle in Betzdorf aus, erzählen beide Parteien in einem Gespräch im Probenraum der Band auf dem Molzberg. „Die Band ist Mitglied im Verein und da haben wir gesagt, wir machen das über den Verein“, erläutert Eule-Vorstandsmitglied Burkhard Neuser. „Da ist der Weg dahin ganz schnell gewesen“, ergänzt Vorstandskollege Thomas Bläser-Krei. Die „Eule“ schlägt weiter mit den Flügeln – auch das ist die Botschaft in dieser Gesprächsrunde. Denn in den vergangenen Monaten ist es um den Betzdorfer Kleinkunstverein ruhig geworden, sodass sich so mancher vielleicht schon die Frage gestellt hat: „Gibt es den Verein überhaupt noch?“ Ja, es gibt ihn weiterhin, aber er macht mit einem veränderten Konzept weiter, wie Neuser und Bläser-Krei erläutern. Pläne für Comedy und Kabarett liegen auf Eis. Der Verein will sich erst einmal auf die Veranstaltung von Konzerten, wie das der Brucher Blues Band, konzentrieren.

i Martin Steinmann und Stefan Bender haben sich für ihren Auftritt Freunde eingeladen. Thomas Bläser-Krei. Eule

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen mangelt es der „Eule“ an Personal, um sich intensiv um Künstler aus der Kleinkunstszene zu bemühen. Die Arbeit wird allein von einem dreiköpfigen Vorstand geschultert – jüngere, interessierte und engagierte Mitstreiter sind nicht in Sicht. Zum anderen werden die Bemühungen um Künstler aus der Comedy- und Kabarettszene vom Publikum nicht mehr honoriert. Der Besuch im Haus Hellertal war in jüngerer Vergangenheit, vor allen Dingen in der Nach-Pandemiezeit, dermaßen mager, dass einige Veranstaltungen abgesagt werden mussten. „Das ist ärgerlich für uns, für die Künstler und auch für das Publikum“, sagt Bläser-Krei. Und für Hochkaräter, die für einen vollen Saal im „Eulennest“ in Alsdorf sorgen könnten, fehlen schlicht und ergreifend die finanziellen Mittel. Doch aufgeben ist für Burkhard Neuser, Thomas Bläser-Krei und Frank Germann als Dritten im Bunde, keine Option. Die drei Kultur-Musketiere fechten weiter für die „Eule“, allerdings eben mit der Konzentration auf Konzerte.

Liedermacherabend in Wehbacher Hüttenschenke wird wiederholt

Und da ist die Brucher Blues Band natürlich eine Hausnummer. Ebenso wie das musikalische Duo Martin Steinmann und Stefan Bender. Unter dem Titel: „Hallo, da sind wir (schon) wieder!“, geben die beiden am 17. Mai, 20 Uhr, ein Konzert im Haus Hellertal mit einigen speziellen Gästen. Nachdem die beiden im Februar bereits einen Liedermacherabend in der Hüttenschenke in Wehbach feiern konnten, haben sie sich sofort entschlossen, diesen Abend zu wiederholen. Zum einen waren die Karten für das Konzert im Februar schnell vergriffen und viele Gäste mussten vertröstet werden, zum anderen hat das Konzert allen Beteiligten so große Freude bereitet, dass sie sofort eine Fortsetzung planten. Gastmusiker begleiten das Duo bei einigen Liedern und geben ihnen so ein neues Gewand. Steinmann komponiert seine Lieder immer auf seiner „Reisegitarre“, der er jetzt endlich mal ein Dankeslied singen kann. Viele neue Songideen hat Steinmann im vergangenen Jahr wieder gesammelt und auf seine ganz spezielle Art umgesetzt. Mit Stefan Bender am Bass hat er einen idealen Partner gefunden, der den Liedern ein musikalisches Fundament gibt. Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es bei Mankel/Muth oder unter eulekarten@web.de.

i Der Liedermacher Martin Steinmann singt in seinen eigenen Songs über alltägliche Dinge, die einem passieren können. Thomas Bläser-Krei. Eule

Der Vorverkauf für das Konzert mit der Brucher Blues Band am 15. November, 20 Uhr, in der Betzdorfer Stadthalle beginnt nach Ostern. Mit dabei ist auch die Formation Juke & the Blue Joint – auch schon seit 35 Jahren auf den Bühnen präsent. „Zwei heimische Bands rocken die Stadthalle – das passt doch”, freut sich Eddi Vierbuchen. 30 Jahre Brucher Blues Band – das bedeutet 30 Jahre gepflegter Blues und Rock, mit gecoverten, aber vor allen Dingen auch mit eigenen markanten Liedern und der unverwechselbaren Joe Cocker-Gedächtnisstimme von Frontmann Edgar Vierbuchen. Auftritte in vom Zigarettenrauch vernebelter Atmosphäre ehemaliger Musikkneipen wie Bebop oder Stairway sind längst Geschichte, ebenso wie das legendäre Open-Air-Spektakel in Weiselstein.

„Die Chemie stimmt“

Was sich nicht geändert hat, ist der Charakter des Zusammenseins: Gemeinsam proben und dabei ein Feierabendbier genießen, zusammen spielen und klönen. „Der Probentag ist der wichtigste Tag in der Woche”, sagen sie und „die Chemie stimmt.”

i Thomas Bläser-Krei (links) und Burkarhd Neuser freuen sich, dass die Eule die Brucher Blues Band im November in der Stadthalle präsentiert. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Band ist in 30 Jahren im Kern zusammengeblieben – auch das ist eine Leistung in schnelllebiger gewordenen Zeiten. Sänger Eddi Vierbuchen, Manfred Piechulek (Bass), Georg Hammer (Gitarre) und Heribert “Herbie” Kirschey (Harp) sind nicht nur Musikerkollegen, sondern auch langjährige Freunde. Patrick Sweeny (Keyboard, Gitarre) ist dazu gekommen und ganz neu: Christian Stricker am Schlagzeug, den Musikfreunde von der aufgelösten Formation Pink Pulse und auch von der Bergkapelle Birken-Honigsessen her kennen. Schlagzeuger Stefan Altmann und Jörg Schulte (Saxofon) als Special Guest zählen auch zur Truppe. Das Geburtstagskonzert ist auch eine Hommage an die verstorbenen Urgesteine der Band, die Brüder Georg und Karl-Heinz Euteneuer.