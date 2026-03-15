Konzert in Stadthalle
Bröselmaschine und Stella begeistern in Altenkirchen
Bröselmaschine, eine einstige Schülerband, begeisterte die Zuhörer am Freitagabend in der Stadthalle.
Bröselmaschine, eine einstige Schülerband, begeisterte die Zuhörer am Freitagabend in der Stadthalle.
Werner Klak

Als Schülerband gestartet, steht Bröselmaschine bis heute für Zusammenhalt und Leidenschaft. In der Stadthalle begeisterten Rock und Folk, Sängerin Stella faszinierte mit Stimme und indischen Tänzen. Das Publikum dankte mit Applaus und Tanz.

Lesezeit 2 Minuten
Sie haben als Schülerband angefangen; so etwas schweißt im Leben zusammen. Bröselmaschine hat mit Rock und Folk die Stadthalle gut unterhalten, und die italienische Sängerin Stella begeisterte mit indischen Volkstänzen. So kann man das Konzert in Altenkirchen in kurzen Worten beschreiben, aber wenn man hautnah miterlebt, wie eine Künstlerin einen spanischen Vogel Bachèro in D-Dur beschreibt, so ist man fasziniert.

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