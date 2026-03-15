Als Schülerband gestartet, steht Bröselmaschine bis heute für Zusammenhalt und Leidenschaft. In der Stadthalle begeisterten Rock und Folk, Sängerin Stella faszinierte mit Stimme und indischen Tänzen. Das Publikum dankte mit Applaus und Tanz.

Sie haben als Schülerband angefangen; so etwas schweißt im Leben zusammen. Bröselmaschine hat mit Rock und Folk die Stadthalle gut unterhalten, und die italienische Sängerin Stella begeisterte mit indischen Volkstänzen.

So kann man das Konzert in Altenkirchen in kurzen Worten beschreiben, aber wenn man hautnah miterlebt, wie eine Künstlerin einen spanischen Vogel Bachèro in D-Dur beschreibt, so ist man fasziniert.