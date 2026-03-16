Laientheater in Wissen
Brillante Bühnenmäuse wagen sich ins Reich der Geister
Der Geist Pilgrim (Harald Heidemann) macht sich in dieser Szene - sehr zum Vergnügen der Zuschauer - über den Geisterjäger O´Mel
Der Geist Pilgrim (Harald Heidemann) macht sich in dieser Szene - sehr zum Vergnügen der Zuschauer - über den Geisterjäger O´Melly (Niko Rausch) lustig, den er in Mimik und Gestik spiegelt.
Thomas Hoffmann

Übersinnliches, Spukendes, Schauriges. All das ist womöglich in einem Theaterstück zu erwarten, das den Titel „Séance um Mitternacht“ trägt. Es geht aber auch absolut komödiantisch, wie die Premiere der Wissener Bühnenmäuse zeigte.

Lesezeit 2 Minuten
Einmal mehr sorgte am Samstagabend die Theatertruppe „Bühnenmäuse Wissen“ im katholischen Pfarrheim für Staunen, Begeisterung und viele Lacher. Das zehnköpfige Schauspielensemble beherrschte nicht nur Mimik, Gestik und Text in komödiantischer Perfektion, sondern überraschte auch mit vielen „geisterhaften Erscheinungen“.

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