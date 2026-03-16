Übersinnliches, Spukendes, Schauriges. All das ist womöglich in einem Theaterstück zu erwarten, das den Titel „Séance um Mitternacht“ trägt. Es geht aber auch absolut komödiantisch, wie die Premiere der Wissener Bühnenmäuse zeigte.
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Einmal mehr sorgte am Samstagabend die Theatertruppe „Bühnenmäuse Wissen“ im katholischen Pfarrheim für Staunen, Begeisterung und viele Lacher. Das zehnköpfige Schauspielensemble beherrschte nicht nur Mimik, Gestik und Text in komödiantischer Perfektion, sondern überraschte auch mit vielen „geisterhaften Erscheinungen“.