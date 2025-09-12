Weil sie sauer war, dass ein Mann von ihr geliehenes Geld zurückforderte und ein anderer eine Beziehung mit ihr beendete, soll eine 22-Jährige ausgetickt sein und gemeinsam mit Freunden „Vergeltung“ geübt haben. Ein Fall für das Landgericht Koblenz.

Yvonne T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) scheint leicht in Rage zu bringen sein. Denn die 22-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen, die sich jetzt vor der 3. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten muss, soll laut Anklage diverse Straftaten angezettelt und selbst auch mit ausgeübt haben, weil ihr Dinge nicht in den Kram passten. Gemeinsam mit Lenard K. (23) wird sie der Brandstiftung beschuldigt, auch Murat A. (25) soll sie für ihre „Dienste“ eingespannt haben.

Es geht um drei brennende Autos und Prügel mit einem Baseballschläger. Die Taten sollen sich zwischen Oktober 2024 und März 2025 an verschiedenen Orten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zugetragen haben. So werden T. und K., die bis Mitte 2024 eine Beziehung gehabt haben und nach einer Trennungszeit aktuell verlobt sein sollen, vorgeworfen, im Oktober des vergangenen Jahres zwei Autos mit Benzin übergossen und angezündet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz schildert in der Anklageschrift die Hintergründe: Die junge Frau soll sich von einem Bekannten vorab 600 Euro für ein neues Handy geliehen haben, verbunden mit dem Versprechen, das Geld bald zurückzuzahlen. Als der Mann aber längere Zeit auf die Begleichung der Schulden warten musste, soll er die junge Frau zur Rede gestellt haben, die ihm dann wohl den Betrag zurückgegeben hat. Doch diese Rückforderung habe sie als „Affront“ angesehen, wie es die Staatsanwältin formuliert.

Mit Sturmhaube und Sonnenbrille

Deshalb soll sie gemeinsam mit Lenard K. am 25. Oktober des vergangenen Jahres gegen 4 Uhr die beiden Autos ihres „Geldgebers“ an dessen Privatadresse mit Benzin aus zwei mitgebrachten Kanistern übergossen und angezündet haben. Die Fahrzeuge brannten demnach völlig aus, auch ein Gartenzaun wurde bei der Aktion beschädigt.

Das dritte brennende Auto gehörte einem Mann, zu dem Yvonne T. Anfang des Jahres eine einmonatige Beziehung unterhielt. Dieser habe ihr, laut Staatsanwaltschaft, in dieser Zeit „Tabletten“ beschafft, nach kurzer Zeit aber die Liaison beendet – was die Angeklagte offenbar als Kränkung empfand. Hier kommt nun auch der Beschuldigte Murat A. ins Spiel. T. soll die beiden Mitangeklagten „zu einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines ihrer Ex-Freunde bestimmt haben“, wie es im Juristendeutsch heißt. Konkret wirft die Anklagebehörde dem Trio vor, am 19. Februar 2025 kurz nach Mitternacht die Wohnung des Mannes aufgesucht zu haben. Dort habe K. (ebenso wie A. soll er Sturmhaube und Sonnenbrille getragen haben) auf das Opfer mit einem Baseballschläger eingeprügelt und den Mann mindestens mit drei Schlägen so verletzt haben, dass er Platzwunden an Kopf und Armen sowie eine Gehirnerschütterung davontrug.

„Hurensöhne.“

So soll ein Angeklagter zwei Polizisten beleidigt haben, als diese dessen Handy einkassieren wollte.

Doch damit nicht genug: Eineinhalb Wochen später, am 1. März, sollen T. und K. in der Nacht erneut die Wohnung des Mannes aufgesucht haben. Als dieser ihnen nicht öffnete und die Polizei rief, beschloss das Duo laut Anklage, den Wagen des Ex-Freundes mittels Brandbeschleuniger anzuzünden. Dabei hätten die beiden billigend in Kauf genommen, dass auch andere Autos und angrenzende Grundstücke beschädigt würden. Anschließend habe man den Tatort verlassen.

Als die Polizei anschließend das Pärchen an dessen Wohnort aufsuchte, hätten beide die Brandstiftung geleugnet. Als die Beamten die Handys einziehen wollten, habe K. Widerstand geleistet, zwei Ordnungshüter als „Hurensöhne“ beschimpft und sein Mobiltelefon unvermittelt auf den Boden geworfen, um Daten zu zerstören. Er habe einen solch erheblichen Widerstand geleistet, dass ein Taser eingesetzt wurde, so die Staatsanwältin.

Zudem ist Lenard K. noch in einer Reihe von weiteren Fällen auffällig geworden. So wurde er laut Anklagebehörde gleich viermal ohne Fahrerlaubnis erwischt, einmal habe er versucht, sich gemeinsam mit Yvonne K. einer Verkehrskontrolle in der Kreisstadt Altenkirchen durch Flucht zu entziehen.

Zwei der drei Angeklagten wollen aussagen

Der Vorsitzende Richter Rudolf Lenders betonte am ersten Verhandlungstag, dass im Vorfeld der Hauptverhandlung keine Verständigung erzielt werden konnte. Der Prozess wird Ende September fortgesetzt. Dann soll ein Sachverständiger zu Wort kommen. Mit einer Einlassung der angeklagten Yvonne T. ist zunächst nicht zu rechnen, wie ihre Anwältin ankündigte. Dagegen will sich Lenard K. nach Auskunft seines Rechtsbeistandes persönlich zu seiner Person äußern, in der Sache dann eine Erklärung durch seinen Anwalt verlesen lassen. Auch Murat A. hat vor, sich zu äußern. Das berichtete sein Verteidiger zum Abschluss des Prozesstages.