Ein Dorf steht auf Breitscheidt setzt Zeichen für Toleranz und Offenheit 16.02.2025, 20:15 Uhr

i Gut 150 Menschen gingen am Sonntag in Breitscheidt gegen rechte Strömungen auf die Straße. Sonja Roos

Weil in Breitscheidt die AfD bei der jüngsten Europawahl über 35 Prozent holte, setzten die Breitscheidter kurz vor der Bundestagswahl ein deutliches Zeichen gegen rechte Strömungen.

Gut 150 Menschen folgten am Sonntag in Breitscheidt dem Aufruf und gingen gegen rechte Strömungen auf die Straße. Ortsbürgermeister Helmut Rötzel, der zu den Initiatoren gehört, freute sich, dass so viele Menschen dem Aufruf gefolgt waren. Rötzel gestand, dass ihn das Ergebnis der Europawahl schockiert habe, schließlich habe die AfD in Breitscheidt über 35 Prozent erreicht.

