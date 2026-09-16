Betrieb in vierter Generation
Breidenbacher Hof gehört seit 1893 fest zu Betzdorf
Das Breidenbacher Hotel mit dem ansprechenden Biergarten heute.
Das Breidenbacher Hotel mit dem ansprechenden Biergarten heute.
Gaby Wertebach

Der Breidenbacher Hof prägt Betzdorf seit 1893: ein Haus voller Geschichten, das Generationen verbindet. Wie Tradition und Zukunft zusammenfinden, erzählte uns Hotelier Swen Loosen.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist die gehobene Adresse für den besonderen Anspruch: das Hotel Breidenbacher Hof in Betzdorf im Klosterhof an der Wilhelmstraße. Ein Haus voller Geschichten, das Hotelier Swen Loosen bereits in der vierten Generation betreibt. Der Breidenbacher Hof ist Teil der Geschichte des Ortes, hat Generationen von Gästen kommen und gehen sehen und ist über die Jahrzehnte zu einer Institution geworden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren