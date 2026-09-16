Betrieb in vierter Generation Breidenbacher Hof gehört seit 1893 fest zu Betzdorf Gaby Wertebach 16.09.2026, 10:00 Uhr

i Das Breidenbacher Hotel mit dem ansprechenden Biergarten heute. Gaby Wertebach

Der Breidenbacher Hof prägt Betzdorf seit 1893: ein Haus voller Geschichten, das Generationen verbindet. Wie Tradition und Zukunft zusammenfinden, erzählte uns Hotelier Swen Loosen.

Es ist die gehobene Adresse für den besonderen Anspruch: das Hotel Breidenbacher Hof in Betzdorf im Klosterhof an der Wilhelmstraße. Ein Haus voller Geschichten, das Hotelier Swen Loosen bereits in der vierten Generation betreibt. Der Breidenbacher Hof ist Teil der Geschichte des Ortes, hat Generationen von Gästen kommen und gehen sehen und ist über die Jahrzehnte zu einer Institution geworden.







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