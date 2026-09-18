Strecke Brachbach/Mudersbach Braucht es hier einen ausgebauten Radweg? Thomas Leurs 18.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Schotterweg zwischen Brachbach und Mudersbach war letztens Thema im VG-Rat Kirchen. Das Thema: Siegtalradweg. Thomas Leurs

Jüngst hatte der VG-Rat in Kirchen über einen 1,1-Millionen-Euro-Radweg zwischen Brachbach und Mudersbach beraten. Die einhellige Meinung war: Das geht vielleicht auch ohne teuren Ausbau. Was sagen die Bürgermeister der beiden Ortsgemeinden dazu?

Der Ausbau eines Radwegs zwischen den Ortsgemeinden Mudersbach und Brachbach soll gut 1,1 Millionen Euro kosten. So wurde es in der jüngsten Ratssitzung der Verbandsgemeinde Kirchen besprochen. Da dem Rat die Kosten zu hoch sind, soll vorerst geprüft werden, ob es reicht, den bestehenden Weg so wie er jetzt ist als Radweg zu klassifizieren.







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