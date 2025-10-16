Fünf Jahre Homeoffice ohne Aufgaben: Der VG-Rat beschloss jüngst die Eintreibung des entstandenen Schadens von Ex-Bürgermeister Brato. Emotional wie deutlich in der Formulierung meldet sich jetzt die Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion zu Wort.
Die Sprecherin der SPD-Fraktion im Stadtrat Betzdorf, Ursula Brühl, hat sich mit einem emotionalen Leserbrief an unsere Redaktion in die Debatte um die Beamten-Affäre eingeschaltet. Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebahrdshain hatte kürzlich beschlossen, den entstandenen Schaden bei dem ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato (SPD) einzufordern.