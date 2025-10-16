SPD im Stadtrat Betzdorf „Brato hat sich nicht persönlich bereichert“ 16.10.2025, 20:00 Uhr

i Bernd Brato bei seiner ersten Vereidigung als Bürgermeister im Januar 2007. Rund 17 Jahre blieb er Verwaltungsschef der Verbandsgemeinde Betzdorf und später der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bleiben. In Personalunion war Brato außerdem auch Bügermeister der Stadt Betzdorf. Bei der Kommunalwahl 2019 trat er für dieses Amt nicht mehr an. Markus Döring

Fünf Jahre Homeoffice ohne Aufgaben: Der VG-Rat beschloss jüngst die Eintreibung des entstandenen Schadens von Ex-Bürgermeister Brato. Emotional wie deutlich in der Formulierung meldet sich jetzt die Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion zu Wort.

Die Sprecherin der SPD-Fraktion im Stadtrat Betzdorf, Ursula Brühl, hat sich mit einem emotionalen Leserbrief an unsere Redaktion in die Debatte um die Beamten-Affäre eingeschaltet. Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebahrdshain hatte kürzlich beschlossen, den entstandenen Schaden bei dem ehemaligen Bürgermeister Bernd Brato (SPD) einzufordern.







