Prozess am Landgericht Koblenz Brannten Autos im AK-Land, weil Oma beleidigt wurde? 27.09.2025, 10:00 Uhr

i Zwei der drei Angeklagten wird vorgeworfen, an Brandstiftungen im AK-Land beteiligt gewesen zu sein, bei denen insgesamt drei Autos zerstört wurden. Bei unserem Bild handelt es sich um ein Symbolfoto. Gerald Senft. picture alliance / dpa

Im AK-Land brennen drei Autos in zwei Orten aus. Mit den Taten beschäftigt sich das Landgericht Koblenz. Am zweiten Prozesstag kommen erste Einzelheiten ans Licht. Ein Angeklagter packt aus. Auch wechseln 1000 Euro im Gerichtssaal den Besitzer.

Ende Oktober 2024 brennen zwei Autos in einem Ort in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Anfang März dieses Jahres ein dritter Pkw in einem Dorf nicht weit entfernt. Für diese Taten müssen sich zwei der drei Angeklagten aus dem AK-Land vor dem Landgericht Koblenz verantworten.







Artikel teilen

Artikel teilen