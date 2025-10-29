Autos im AK-Land in Flammen Brandstifterprozess: Warum 22-Jährige schuldfähig ist 29.10.2025, 14:00 Uhr

i Eine 22-Jährige aus dem Kreis Altenkirchen sitzt derzeit in U-Haft. Es geht um drei Autos und eine Körperverletzung, die sich zwischen Oktober 2024 und März 2025 ereignet haben. Das Landgericht Koblenz muss darüber urteilen, welche Rolle sie bei den Taten gespielt hat. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Hat Yvonne T. Freunde dazu angestiftet, im Kreis Altenkirchen drei Autos anzuzünden und einen ihr unliebsamen Menschen zu verprügeln? Der Prozess vor dem Landgericht Koblenz neigt sich dem Ende zu – mit interessanten Eindrücken des Gutachters.

Vorletzte Etappe im Prozess um zwei schwere Brandstiftungen und eine Körperverletzung vor dem Landgericht Koblenz. Drei Angeklagte sind beschuldigt, an mindestens einer der Taten beteiligt gewesen zu sein, die sich allesamt zwischen Oktober 2024 und März 2025 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ereignet haben.







