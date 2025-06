„Ohne uns wird’s brenzlig“. Mit diesem Slogan heben Feuerwehren nicht zuletzt die Bedeutung von Nachwuchsarbeit hervor. Das gilt auch für die Feuerwehren in Harbach, Friesenhagen und Niederfischbach. Denn sie rekrutieren neue Feuerwehrmänner und -frauen aus der gemeinsamen Jugendfeuerwehr Asdorftal/Wildenburger Land.

„Für Niederfischbach trifft das zu 90 Prozent zu“, sagt Stefan Schneider. Acht Jahre war er Betreuer der Jugendfeuerwehr Asdorftal/Wildenburger Land und ein Gründungsmitglied. Und so wird der Löschmeister am kommenden Wochenende mitfeiern, wenn die Jugendfeuerwehr Asdorftal/Wildenburger Land ihr 25-jähriges Bestehen begeht. Gefeiert wird am Samstag, 28. Juni, ab 11 Uhr, am Feuerwehrhaus in Harbach. Nach einem offiziellen Teil (11.30 Uhr) lädt die Wehr die Besucher ab 12.30 Uhr zu „Spiel und Spaß für die ganze Familie“ ein. Für die jüngsten Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem stellen die Feuerwehrleute und der Nachwuchs ihre Fahrzeuge vor. Parallel bekommen Jungen und Mädchen mit Aktionen rund um die Feuerwehr einen spielerischen Eindruck von den Aufgaben eines Feuerwehrmanns.

i Das Gruppenbild zeigt die Jugendfeuerwehr im Juni 2023 auf den Stufen des Siegerländer Doms in Niederfischbach. Paul Michel Jung. Jugendfeuerwehr Asdorftal

Auf spielerische Art und Weise werden auch die Kinder der Jugendfeuerwehr Asdortal/Wildenburger Land an das Feuerwehrwesen herangeführt. Stefan Schneider kann sich noch gut an seine Motive erinnern, sich vor 25 Jahren bei der damals neu ins Leben gerufenen Nachwuchseinheit anzumelden. „Es ging mir auch darum, mit anderen Kindern Spaß zu haben und dabei auch etwas Sinnvolles zu lernen“, erzählt der 37-Jährige rückblickend.

Inhaltlich unterscheide sich die damalige Ausbildung der Kinder nicht wesentlich von der heutigen – Technik und Ausrüstung entwickeln sich halt weiter, sagt Paul Michel Jung. Der Truppführer und Hauptfeuerwehrmann ist nach Jürgen Hebel und Daniel Richter der dritte Jugendwart der Jugendfeuerwehr, die im Jubiläumsjahr 13 Jungen und 5 Mädchen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren aus Friesenhagen, Harbach und Niederfischbach in ihren Reihen hat.

i Gründungsmitglied und langjähriger Betreuer Stefan Schneider (links) sowie Jugendwart Paul Michel Jung berichten über die Jugendfeuerwehr im Jubiläumsjahr. Claudia Geimer

Die Übungsstunden finden alle zwei Wochen montags von 17.45 bis 20 Uhr statt, hauptsächlich bei der Feuerwehr in Niederfischbach. Von dort kommen die meisten Kinder. Bei der Jugendfeuerwehr zu sein, unterscheidet sich schon von der Mitgliedschaft in anderen Vereinen. „Für mich war damals auch eine Motivation, anderen Menschen in Notlagen zu helfen und mich für die Allgemeinheit einzusetzen“, sagt Schneider.

Die Kinder und Jugendlichen lernen Grundlagen kennen. Jugendwart Jung, dessen Vater Rudolf der Wehrführer in Harbach ist, nennt Beispiele, wie den Aufbau einer Wasserversorgung, den Einsatz mit Strahlrohren und auch den Umgang mit Werkzeugen bei technischen Hilfeleistungen. Und wenn der Nachwuchs bei Übungen Puppen aus „verrauchten“ Räumen herausholt, dann bekommt er auch einen Eindruck, was es bedeutet, Feuerwehrmann zu sein. Daneben wird Wert auf Teamgeist und Sozialverhalten gelegt. Freude und Abwechslung bieten gemeinsame Ausflüge und Fahrten.

i Das Gruppenbild zeigt die Kinder am Berufsfeuerwehr-Tag 2024. Dannn verbringen sie mit Einsätzen 24 Stunden auf der Wache. Paul Michel Jung. Jugendfeuerwehr Asdorftal

Ein Höhepunkt ist auch der Berufsfeuerwehrtag, an dem die Mädchen und Jungen 24 Stunden auf der Wache verbringen und zwischendurch Einsätze haben. „Gerade auch die Übungen sind ein Highlight, wo die Eltern zuschauen und stolz darauf sind, wenn sie sehen, auf welchem Leistungsstand sich ihr Kind befindet“, erzählt Jung. Insgesamt sieben Betreuer kümmern sich um die Jungen und Mädchen.

Die Kinder und Jugendlichen können ihren Wissensstand testen, wenn sie im Laufe der Jahre die drei Stufen der Jugendflamme ablegen. „Wenn sie das Abzeichen für die Uniform bekommen, dann sind sie auch sehr stolz darauf“, berichtet Schneider. Ein Dank geht an die Verbandsgemeinde Kirchen und die Fördervereine der drei Wehren Friesenhagen, Harbach und Niederfischbach, die immer wieder, so Jung, Geld in die Hand nehmen, um die Jugendfeuerwehr auszustatten, mit Kleidung und Material. Die Mittel, betonen Jugendwart und der ehemalige Betreuer, seien gut investiert. Denn wie lautet der Slogan: „Ohne uns wird’s brenzlig.“