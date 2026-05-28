Tanzleidenschaft seit Kindheit Brachbacherin bei Ballett-Weltmeisterschaft Claudia Geimer 28.05.2026, 18:00 Uhr

i Eine erfolgreiche Ballerina kommt aus Brachbach: Marie Schnorrenberg startet im Juli beim Dance World Cup in Dublin. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Ballett hat als Hobby für die Brachbacherin Marie Schnorrenberg begonnen, mittlerweile gewinnt sie Medaillen auf internationalen Wettbewerben. Jetzt steht die Weltmeisterschaft in Dublin an. Unsere Mitarbeiterin hat die Ausnahmesportlerin besucht.

Eine erfolgreiche Ballerina kommt aus Brachbach: Marie Schnorrenberg hat bei nationalen und internationalen Wettbewerben zahlreiche Medaillen gewonnen. In diesem Sommer startet die 19-Jährige vom 8. bis 18. Juli bei den Weltmeisterschaften in Dublin.







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