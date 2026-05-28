Ballett hat als Hobby für die Brachbacherin Marie Schnorrenberg begonnen, mittlerweile gewinnt sie Medaillen auf internationalen Wettbewerben. Jetzt steht die Weltmeisterschaft in Dublin an. Unsere Mitarbeiterin hat die Ausnahmesportlerin besucht.
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Eine erfolgreiche Ballerina kommt aus Brachbach: Marie Schnorrenberg hat bei nationalen und internationalen Wettbewerben zahlreiche Medaillen gewonnen. In diesem Sommer startet die 19-Jährige vom 8. bis 18. Juli bei den Weltmeisterschaften in Dublin.