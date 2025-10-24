Hilfslieferungen im Krieg Brachbacher spenden für Odessa-Region in der Ukraine 24.10.2025, 18:00 Uhr

i Die Brachbacher Helfer müde aber glücklich am Abend mit dem voll gefüllten Lkw. Damit wurden Hilfsgüter aller Art in die Ukraine, genauer in die Region Odessa im Süden, gebracht. Yuriy Dulenchuk

Wochenlang haben Brachbacher Sachspenden für die Ukraine gesammelt. Die Aktion ist so erfolgreich gewesen, dass mit den Hilfsgütern ein ganzer Lkw gefüllt werden konnte. Es ist nicht die erste Hilfsaktion in dem Ort.

Seit Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 in einer groß angelegten Invasion überfallen hat, verteidigt sich das Land gegen den Aggressor. Nicht nur an der Front wird Hilfe benötigt, auch im Hinterland. Eine Helfergruppe aus Brachbach hat in den vergangenen Wochen so viel an Spenden für die Ukraine gesammelt, dass vergangene Woche ein 40-Tonnen-Lkw in die Region Odessa im Süden des Landes aufgebrochen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen