Lieferungen per Lkw Brachbach hilft weiter der Ukraine Thomas Leurs 19.11.2026, 18:00 Uhr

i Das Jugendorchester Lyra Brachbach hat bei einem Konzert spenden für die Ukraine gesammelt. Und das nicht das Erste mal. Thomas Leurs

Bald fünf Jahre führt Russland seinen umfassenden Krieg gegen die Ukraine. Darunter leidet die Zivilbevölkerung. In Brachbach hilft seit Jahren eine kleine Gruppe und sammelt Spenden. Kürzlich 500 Euro bei einem Konzert.

Das dritte Jahr in Folge hat das Jugendorchester Lyra Brachbach unter der Leitung von Lucas Euteneuer ein Konzert mit dem Jugendstadtorchester aus Kirchen zu Halloween gespielt. Ziel dabei ist es immer, Spenden für die Ukraine zu sammeln. Gut 500 Euro sind zusammengekommen, dafür wurden vor allem für Kleinkinder, etwa Pampers, Windelhosen, Babynahrung, Gläschen und Kindermilch besorgt.







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