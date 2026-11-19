Bald fünf Jahre führt Russland seinen umfassenden Krieg gegen die Ukraine. Darunter leidet die Zivilbevölkerung. In Brachbach hilft seit Jahren eine kleine Gruppe und sammelt Spenden. Kürzlich 500 Euro bei einem Konzert.
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Das dritte Jahr in Folge hat das Jugendorchester Lyra Brachbach unter der Leitung von Lucas Euteneuer ein Konzert mit dem Jugendstadtorchester aus Kirchen zu Halloween gespielt. Ziel dabei ist es immer, Spenden für die Ukraine zu sammeln. Gut 500 Euro sind zusammengekommen, dafür wurden vor allem für Kleinkinder, etwa Pampers, Windelhosen, Babynahrung, Gläschen und Kindermilch besorgt.