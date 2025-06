Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr waren in der Mittwochnacht in Brachbach im Einsatz. Im ehemaligen „Haus Lug ins Land“ war ein Feuer aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.

Am Morgen danach riecht es immer noch nach Rauch und Asche. In der Mittwochnacht rückten zahlreiche Feuerwehrleute aus, um einen Brand des ehemaligen „Haus Lug ins Land“ in Brachbach in der Büdenhölzer Straße zu löschen.

Laut Meldung wurde die Polizei Betzdorf gegen 21.40 Uhr über das Feuer informiert. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Es wird nachberichtet.